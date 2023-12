Empresa que pertence à família de Caiado é multada em R$ 76,5 mil por desmatamento ilegal

Propriedade fica localizada em Hidrolina e está no nome do político e de mais cinco irmãos dele

Gabriella Pinheiro - 06 de dezembro de 2023

Desmatamento, em Goiás. (Foto: Reprodução/ TV Anhanguera)

Uma empresa pertencente à família do governador Ronaldo Caiado (UB) foi multada em R$ 76,5 mil, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), por praticar desmatamento ilegal em uma área preservação permanente, localizada dentro de uma fazenda em Hidrolina.

A propriedade, chamada Fazenda Limoeiro, está registrada no nome do político e de mais cinco irmãos dele, sendo dois responsável pela administração da empresa.

Segundo a Semad, a fazenda tinha autorização para desmatar uma parte da propriedade, porém, durante uma verificação, os agentes perceberam que o limite permitido havia sido ultrapassado.

Ao todo, de acordo com o órgão, foram derrubados oito hectares de mata ciliar que protegia as nascentes do Rio das Almas – o que corresponde a oito campos de futebol.

Conforme a secretaria, a área desmatada de forma ilegal está embargada pela instituição desde agosto, para o aguardo do reflorestamento.

Em nota enviada a imprensa, o governador Ronaldo Caiado elogiou a atuação dos agentes, afirmando que o episódio comprova que em Goiás a legislação vale para todos e que parabenizou os agentes pela penalidade aplicada.

Ele ainda afirmou que tem uma conta de participação na sociedade, mas que não faz parte da administração da empresa.