Homem é preso por invadir casa da ex para destruir o carro dela

Suspeito já possuía uma determinação da Justiça que o obrigava a manter distância da vítima por crimes anteriores

Augusto Araújo - 06 de dezembro de 2023

Homem foi preso e levado para a DEAM, em Anápolis. (Foto: Divulgação/PC)

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Anápolis prendeu, preventivamente, um homem que é suspeito de ter cometido diversos crimes contra uma ex-companheira.

Conforme a Polícia Civil (PC), o suposto autor dos atos foi encontrado e detido nesta quarta-feira (06).

As ações, inclusive, estariam sendo cometidas justamente porque ele não estaria satisfeito com o fim do relacionamento com a vítima.

Por conta de violências anteriores, a ex-companheira chegou a receber uma medida protetiva, que obrigava o suspeito a manter distância dela. Ele também já possui passagens pela DEAM.

No entanto, na data em questão, o suspeito teria invadido a casa da mulher, descumprindo a determinação da Justiça de ficar longe, e tentou destruir o carro dela.

Diante dos fatos, a autoridade policial entrou com um pedido pela prisão preventiva do homem, que deverá responder por violação de domicílio, dano qualificado, além do descumprimento da medida protetiva.

O suspeito, agora, está à disposição do Poder Judiciário.