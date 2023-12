Políticos de Anápolis devem ficar em maus lençóis com vazamentos de áudios

Mídia já circula entre público restrito que não compartilha, mas tem reproduzido o conteúdo

Pedro Hara - 06 de dezembro de 2023

Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução/Secom)

Áudios comprometedores gravados em 2022, a partir de interceptações telefônicas de um agente político em Anápolis, estão próximos de virem à tona e chacoalhar o município.

Embora não se saiba com que intenção, a captação do conteúdo teria sido autorizada pela Justiça.

Nele, o agente político, que atualmente exerce mandato no município, faz confissões de diversos crimes e diz como atuou na campanha ao Senado de um candidato de renome nacional que acabou perdendo a eleição.

Muita grana, conforme os áudios, foi distribuída a candidatos a deputado e deputada de forma não convencional. E, por isso mesmo, não foram declarados à Justiça Eleitoral.

A mídia já circula entre um público restrito que não compartilha, mas reproduz o conteúdo.

Servidores de Anápolis sentem piora acelerada nas condições de trabalho

As reclamações por falta de condições de trabalho entre servidores efetivos do município de Anápolis já tem ganhado as redes sociais.

Entre as queixas estão a falta de estrutura física, equipamentos sucateados e ausência de impressoras e papel.

Não fica por menos as reclamações quanto aos veículos à disposição da Prefeitura, com falta de manutenção.

Goiania deve ter mais ambulantes autorizados pela Prefeitura neste final de ano

Estão abertas as vagas temporárias para ambulantes trabalharem legalmente nas festas de final de ano em Goiânia.

As licenças temporárias valerão para locais como o Natal do Bem, no Oscar Niemeyer, e Praça Tamandaré.

Guerra entre senadores de Goiás continua com um deles virando réu no Supremo

Não chame para o mesmo baile os senadores Vanderlan Cardoso (PSD) e Jorge Kajuru (PSB).

Além de adversários políticos, os dois travam uma verdadeira guerra no Judiciário.

Na última terça-feira (05), Vanderlan conseguiu tornar o colega réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por calúnia. O caso está sendo relatado pelo ministro Gilmar Mendes.

Em 2019, ele foi acusado por Kajuru de receber propina para aprovar um projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), presidida pelo pessedista.

Record Goiás tem novo gerente de jornalismo

Acássio Batista é o novo gerente de jornalismo da Record Goiás.

Ele substitui Tereza Ribeiro, que agora está na filiada de Brasília.

Antes de ocupar o cargo, Acássio atuava como chefe de redação na emissora.

Chegou como estagiário, ainda nos tempos em que a Record ficava no Edifício Business Center.

Nota 10

Para Receita Federal em Goiânia, que doou 300 kg de cabelos apreendidos à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS).

Os itens serão usados na confecção de perucas para pacientes em tratamento oncológico, especialmente crianças e mulheres que são atendidas por hospitais parceiros da SEDS.

Nota Zero

Para Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia, que não consegue resolver o problema das inundações em ruas da capital nos dias de chuva.