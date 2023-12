Vídeo mostra momento em que casal joga corpo de recém-nascido em córrego

Polícia Militar foi acionada após testemunha ver movimentação suspeita da dupla e ficar com "peso na consciência"

Augusto Araújo - 06 de dezembro de 2023

Câmera flagrou momento em que casal joga bebê em córrego, dentro de um saco. (Foto: Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que um casal jogou uma recém-nascida dentro de um córrego, localizado no centro de Palmeiras de Goiás, a 90 km de Goiânia.

Conforme a data no circuito do equipamento de segurança, a dupla aparece no vídeo a partir das 21h30, no que teria sido gravado nesta terça-feira (05).

Eles estacionam o veículo na beira do curso d’água e já descem, com o saco (onde estava a criança) em mãos.

O casal para por um momento, já que passa um carro ao lado bem na hora. No entanto, isso apenas adiou o crime por alguns instantes.

Aproximadamente 50 segundos após estacionar na via pública, a dupla joga o saco no córrego e ainda olha a situação por algum tempo.

Os suspeitos sobem novamente na motocicleta e, cerca de dois minutos depois de surgirem nas câmeras, eles deixam o local.

A descoberta do corpo da criança aconteceu apenas na manhã desta quarta-feira (06), após a denúncia de uma testemunha que vira a situação.

Como ela tinha achado toda a movimentação suspeita, sentiu um “peso na consciência” e decidiu que era melhor acionar a Polícia Militar (PM).

Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.