Após nova internação de Thais Medeiros, mãe afirma: “continuamos na fé”

Adriana Medeiros também agradeceu o apoio de cada um que segue acompanhando a recuperação da jovem: "sem vocês, não teríamos chegado até aqui"

Samuel Leão - 07 de dezembro de 2023

Thaís Medeiros passa por outros procedimentos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em um vídeo, publicado por Adriana Medeiros na noite desta quarta-feira (07), foi relatado que a jovem Thaís Medeiros, que enfrenta diversos tratamentos desde que teve uma forte alergia a pimenta, está novamente internada.

“Passando aqui para dizer para vocês que a Thaís está internada, mas não é nada grave. Ela veio passar por uns exames, relativos à questão da osteomielite dela. Como vocês sabem, sem vocês eu não teria conseguido chegar até aqui”, revelou e agradeceu ao apoio dos internautas.

A família da trancista acamada tem enfrentando vários desafios, levando-a até o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação (CRER) e a diversas outras unidades de saúde para receber tratamentos constantes, além também da visita de profissionais na própria casa da família, para dar continuidade aos tratamentos da jovem.

“Continuo cuidando da minha filha com fé, resiliência e cuidado. Obrigado por cada um que tem nos ajudado, de todas as formas, vou continuar acreditando, lá de cima, em dias melhores. Esse final de ano vai ser complicado, mas quero que vocês saibam que eu sou muito grata a vocês”, complementou a genitora.

Nos comentários da publicação, muitos internautas reconheceram o esforço tremendo da mãe e desejaram forças para toda a família.

“Força mãezinha, Deus está vendo a sua luta, a Thais vai contar pessoalmente a história dela, vamos manter a fé, tem muita gente orando por ela!”, comentou uma usuária.

“Eu acredito tanto na recuperação da Thaís. Que essa mãe nunca perca as forças e a fé”, desejou outra.

Relembre

No dia 17 de fevereiro de 2023, Thaís Medeiros teve uma crise alérgica ao cheirar pimenta. Ela almoçava na casa do namorado, na Vila Jaiara, e foi às pressas para um Hospital de Anápolis. No trajeto, chegou a ficar vários minutos sem oxigênio.

10 meses se passaram e a jovem segue em recuperação, passando por procedimentos diversos e sendo acompanhada pelos familiares.