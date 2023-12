Atores da Globo voltam a Goiânia para gravação de série sobre mundo sertanejo

Previsão é que filmagens da nova temporada ocorram ainda no início de 2024

Gabriella Pinheiro - 07 de dezembro de 2023

Série Rensga Hit.(Foto: Divulgação)

O elenco da série ‘Rensga Hit!’, que está disponível no catálogo da Globoplay, irá retornar a Goiânia para a gravação da terceira temporada.

A previsão é que as filmagens na capital ocorram a partir de janeiro de 2024. No entanto, alguns episódios já começaram a ser gravados nos Estúdios Globo.

Devido a alguns compromissos, as atrizes Deborah Secco – que está no elenco da série “Elas por Elas” – e Fabiana Karla terão a participação reduzida e deverão aparecer em somente um episódio.

A primeira temporada da produção paralisou as ruas da capital com a presença de atores, diretores e a equipe de produção, que passaram alguns dias no município.

A série, que aborda o universo do mundo sertanejo e o papel da mulher no ramo musical, tem como personagem principal Raissa Medeiros, interpretada pela atriz Alice Wegmann.

Após sofrer uma decepção amorosa no dia do casamento, a jovem decide largar tudo e ir para a Goiânia para concretizar o sonho de se tornar uma grande compositora de música sertaneja.