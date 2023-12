Goiânia instala cabines iguais as de Londres e quem atender pode ganhar “Réveillon Volta ao Mundo”

Elas foram posicionadas em diferentes locais da capital com o intuito de divulgar o evento

Maria Luiza Valeriano - 07 de dezembro de 2023

Quem atender o telefone quando tocar terá uma notícia inusitada (Foto: Divulgação)

Espalhadas por Goiânia, cabines telefônicas vermelhas têm chamado atenção como se tivessem saído diretamente de Londres, na Inglaterra. Porém, não se trata de uma truque de mágica e nem um retorno de ‘orelhões’ inovadores, mas sim um convite. Isso porque, quem atender o telefone e responder a uma pergunta de forma correta, ganhará ingressos para participar do Réveillon Volta ao Mundo.

As cabines foram posicionadas em diferentes locais da capital com o intuito de divulgar o evento, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro no CEL da OAB. Além disso, os sortudos também ganharão uma caixa de cerveja Brahma.

Entre as atrações que animarão o público, estarão Zé Neto & Cristiano, DJ Cowboy Maluco Jiraya Uai, Ícaro e Gilmar e também Bruno César & Rodrigo. A revelação do eletrofunk, gênero do momento, NooBreak, também estará presente.

Dessa forma, no dia 30 de dezembro, as pessoas terão acesso a salão de beleza, serviço de garçom, bares e restaurantes, além dos shows.

Já no dia 31, os presentes também terão contarão com o serviço de open bar, com bebidas como Old Parr, Tanqueray, Aperol, vinho, champanhe e licores.

Atualmente, os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 110 na plataforma Ingressos S/A e nas lojas físicas Óticas Paris. Então, a partir do dia deste sábado (09), ocorrerá uma virada de lote e os preços subirão.