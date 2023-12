Justiça nega prisão domiciliar e prefeito se torna réu por tentar matar ex e namorado dela

Conforme investigação, ele teria atirado 15 vezes dentro da casa da ex-mulher

Karina Ribeiro - 07 de dezembro de 2023

Imagem mostra momento em que o prefeito de Iporá se entrega. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

O prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (sem partido), se tonou réu após a Justiça receber denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás. Ele é acusado de tentar matar a ex-mulher e o namorado dela. Conforme a investigação, ele teria invadido a casa e atirado 15 vezes no local.

No documento, a juíza Izabela Cândido Brito da Silva, também negou o pedido de prisão domiciliar ao entender que o prefeito não se enquadra nas concessões prévia.

São elas: ter mais de 80 anos, extremamente debilitado por doença grave, imprescindíveis cuidados especiais de pessoa menor de seis anos ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos.

‘A concessão da prisão domiciliar com base no artigo 318, II, do CPP, depende da comprovação da extrema debilidade do paciente por motivo de doença grave, o que não ocorre no caso vertente, além da não comprovação de que o paciente necessita de cuidados especiais e exclusivos e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra”, aponta a magistrada.

Conforme a legislação, o advogado de Naçoitan terá 10 dias para responder a acusação.