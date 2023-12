Motocislista morre após colidir com caminhão na BR-153, em Anápolis

Homem chegou a ser atendido pelo SAMU e encaminhado até o HEANA, mas não resistiu

Caio Henrique - 07 de dezembro de 2023

Ambulância do SAMU (Foto: Reprodução)

Um motociclista, que ainda não teve a identidade confirmada, faleceu após se envolver em um acidente na BR-153, em Anápolis.

O caso aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira (07), no km 436 da rodovia, na altura do Lírios do Campo.

Ele estava pilotando a moto quando acabou colidindo com a traseira de um caminhão, que também trafegava pela via.

Equipes da Ecovias do Araguaia – concessionária da BR-153 – estiveram presentes no local para prestar os primeiros atendimentos.

Logo, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi mobilizada para ajudar no socorro.

A vítima foi encaminhada com vida ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas, infelizmente, não resistiu e teve o óbito constatado na unidade.

O motorista do caminhão envolvido no acidente evadiu do local após a colisão.