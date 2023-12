Motorista de aplicativo mostra quanto conseguiu fazer em um dia e valor impressiona

Profissional gravou parte da rotina e internautas ficaram surpresos com o final: "um dia eu chego lá"

Gabriella Licia - 07 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um motorista de aplicativo tem chamado atenções na internet após compartilhar o quanto conseguiu receber trabalhando nas plataformas de corrida durante um dia de sábado. Os internautas ficaram surpresos com o valor.

Hendryk Jordy trabalha como condutor com a 99Pop e a Uber há alguns anos e compartilha periodicamente a rotina no Instagram. Desta vez, ele publicou um vídeo mostrando como foram as 12h trabalhadas no final de semana.

Durante as cenas, o jovem mostra o momento em que abasteceu o HB20 que dirige, depois algumas corridas e ainda as pausas para os lanches.

Com bastante humor, Hendryk comenta sobre os passageiros que dizem ‘estar subindo para a portaria’ enquanto ainda estão nos apartamentos e ainda pontuou ter pegado uma corrida em meio a uma mata.

No entanto, no final valeu muito a pena. O saldo da plataforma Uber constou R$ 791,02 “sem promoção e sem turbo”, de acordo com ele, e R$ 25,68 na 99Pop.

“Fechei em R$ 816,7 no sabadão, R$ 3 o km e R$ 68 a hora. [Agora] vou de descanso e até mais”, finalizou Hendryk. Nos comentários, os usuários ficaram muito impressionados com o valor total.

“Um dia eu chego lá”, disse um. Veja o vídeo!