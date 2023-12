Quem tem uma nota de R$ 20 assim pode ter direito a receber R$ 300

Modelo raro pode bonificar com um valor bem maior que o impresso nela, no mercado de colecionadores. Veja se você tem alguma!

Magno Oliver - 07 de dezembro de 2023

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

“Dinheiro na mão é vendaval”. Todo mundo conhece bem ou já pelo menos já ouviu falar desse ditado popular alguma vez na vida, não é mesmo?

E cédulas antigas, com erros de fabricação ou problemas de produção no lote se tornam de categoria rara e de grande valia financeira no mercado de coleção de cédulas, moedas e afins, a numismática.

O canal no Youtube Numismática R Santos trouxe um modelo de nota de R$ 20 reais que pode bonificar uma pessoa que a tenha com a quantia de R$ 300.

Segundo vídeo publicado, trata-se de um modelo da segunda família do real que possui as iniciais “CD”, na parte superior direita da representação numérica da nota.

De acordo com o manual de colecionadores, o modelo precisa estar com as iniciais CD e estar dentro da sequência numérica 036360001 a CD 036600000.

Além disso, para garantir a grana, é preciso que ela tenha a assinatura do ministro da Fazenda Joaquim V. F. Levy e do Banco Central Alexandre A. Tombini, como mostra na gravação.

Confira o vídeo completo: