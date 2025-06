Acabe com a curiosidade: descubra para onde vai o cocô feito no avião

Após saber a verdade, nunca mais vai olhar para o banheiro do avião da mesma forma

Gabriella Licia - 21 de junho de 2025

Avião da Latam Airlines. (Foto: Reprodução)

Quem já viajou de avião certamente já se perguntou para onde vão os dejetos após usar o banheiro em pleno voo. Afinal, em meio às nuvens e a quilômetros de altura, como os aviões lidam com o esgoto sem comprometer a segurança ou o conforto dos passageiros? A resposta é mais tecnológica e higiênica do que a maioria das pessoas imaginam.

Os banheiros dos aviões funcionam com um sistema de sucção a vácuo, diferente do que usamos em casa. Ao apertar o botão de descarga, o vaso sanitário é higienizado com uma forte pressão negativa, que suga rapidamente os dejetos para longe do compartimento. Esse mecanismo não depende de água corrente e evita odores, tornando a experiência mais prática e eficiente.

Depois da sucção, os resíduos não são descartados no ar, como alguns mitos sugerem. Tudo é armazenado em tanques selados e altamente resistentes, localizados na parte traseira da aeronave. Esses compartimentos são projetados para suportar variações de pressão e temperatura durante todo o trajeto do voo.

Quando o avião pousa, caminhões especializados aguardam para fazer a coleta do conteúdo armazenado. Por meio de mangueiras específicas, os dejetos são transferidos dos tanques para os veículos e levados para centros de tratamento, onde passam por processos químicos e sanitários antes de serem descartados de forma segura e ambientalmente correta.

Portanto, se você sempre teve essa dúvida, pode ficar tranquilo: o cocô do avião é armazenado com segurança e só é descartado após o pouso, em local apropriado. A tecnologia envolvida nesse processo garante higiene, eficiência e respeito ao meio ambiente.

Agora que você sabe a verdade, nunca mais vai olhar para o banheiro do avião da mesma forma.

