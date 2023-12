Saiba como economizar saindo do Aeroporto de Goiânia nos poucos feriados prolongados em 2024

Em preparação para 2024, o Portal 6 separou os destinos mais em conta

Maria Luiza Valeriano - 07 de dezembro de 2023

Aeroporto Santa Genoveva (Foto: Reprodução/Infraero)

O ano de 2023 foi cheio de feriados prolongados, o que possibilitou diversos descansos e até viagens. Visto que 2024 não será tão recheado, é necessário de atentar às poucas oportunidades e saber aproveitá-las.

Para tal, o Portal 6 elaborou uma lista de quais são os destinos ideais para quem quiser viajar em 2024 sem prejudicar o bolso. Os dados foram colhidos da plataforma Decolar.com na manhã de quinta-feira (07) e não incluem taxas adicionais.

Ao todo, serão apenas dois feriados nacionais que devem ser emendados com o final de semana, sendo eles o Carnaval (12 e 13 de fevereiro) e Corpus Christi (30 de maio).

Carnaval

Sendo assim, no feriado prolongado do Carnaval, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, com saída do Aeroporto Internacional de Goiânia, o destino mais em conta é São Paulo (SP).

Com passagens de ida pela Latam e volta pela Azul saindo a R$ 374, a capital também oferece uma série de atrativos, incluindo bloquinhos para quem quiser curtir a festa.

Belo Horizonte (MG) é outra capital que goianos podem aproveitar sem esvaziar a poupança, já que as passagens de ida e volta pela Azul custam R$ 498. Florianópolis (SC) também é uma ótima opção, sendo que o voo para está R$ 1.197 na Decolar, com ida e volta pela Latam.

Corpus Christi

No final de semana do dia 30 de maio até o dia 02 de junho, São Paulo (SP) é a opção mais barata também, saindo a R$ 376com os voos de ida e volta pela Gol. Belo Horizonte (MG) segue novamente, sendo que os voos custam R$ 1.238- ida e volta pela Azul.

Outras opções são São Luís (MA), para onde as passagem custam R$ 1.389, pela Gol, assim como Porto Alegre (RS). A Decolar.com está comercializando voos de ida e volta para a capital gaúcha a R$ 1.560 pela Latam.