Tudo ou nada: busque por “ÁGUA” e “SOMBRA” neste caça-palavras em menos de 15 segundos

Em um curto período de tempo você precisa encontrar essas 2 palavras e mostrar que seu cérebro tem agilidade e desenvoltura

Magno Oliver - 07 de dezembro de 2023

(Imagem: Ilustração/Portal 6)

O bom e velho desafio do caça-palavras é uma ótima atividade para exercitar o cérebro, além de ser uma prática nostálgica que todo mundo gosta.

Essa prática é considerada um costume milenar, além de ser um excelente entretenimento pedagógico para estimular o raciocínio.

Pensando nisso, separamos um jogo de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, as palavras “ÁGUA” e “SOMBRA” no menor tempo possível.

E aí, meus queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar as palavras escondidas do nosso desafio? Como foi a experiência desse teste para vocês?

Se você trabalhou o olhar rápido e se deu bem, saiba que está de parabéns! Suas habilidades oculares e mentais estão muito acima da média, principalmente por conta do pouco tempo para achar os termos escondidos e a complexidade do teste que aplicamos.

Confira o Gabarito do CAÇA-PALAVRAS:

