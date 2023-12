Conheça a melhor fruta do mundo que pode custar até R$ 200

Produto conquistou primeiro lugar no ranking que elenca os 10 melhores frutos no mundo

Gabriella Pinheiro - 08 de dezembro de 2023

(Foto: Divulgação)

Você provavelmente nunca deve ter ouvido falar sobre, mas a melhor fruta do mundo existe e pode custar um valor elevado para quem quiser consumi-la: de até R$ 200.

O produto alimentício conquistou o primeiro lugar no ranking que elenca os 10 melhores frutos do planeta.

O levantamento levou em consideração as avaliações de diferentes pratos e produtos típicos de outros países e foi realizado no dia 16 de novembro.

O Mangostão, também conhecido como mangustão ou mangostin, foi considerada a melhor fruta do mundo. Contendo uma casca de coloração roxa e polpa esbranquiçada.

O fruto tem origem no Sudeste asiático, mas ainda contém pequenos cultivos na região Norte do Brasil. No entanto, consumi-la está longe de ser acessível.

Para se ter uma ideia, o valor do produto no país pode chegar até R$ 200. O alto custo cobrado no item diz respeito a pouca oferta no país, o que eleva o valor do item.

Normalmente, as colheitas ocorrem entre os meses de março e agosto e cada árvore do fruto produz em média 1,5 mil frutos, tendo o tempo de quase 10 anos para o início da frutificação.

É estimado que, no Brasil, existe cerca de 400 hectares da espécie plantados, especialmente nos estados da Bahia (BA) e no Pará (PA).

É válido ressaltar que a casca do mangostão é conhecida por ter um alto poder antioxidante e por agir no combate aos radicais livres.

Ela também possui a capacidade de reduzir a taxa de colesterol no plasma sanguíneo. Todos esses itens explicam o fácil acesso às cápsulas contendo extrato da casca de mangostão no mercado.

