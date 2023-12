Papai Noel desembarca em Anápolis neste sábado (09) para distribuir presentes às crianças

Evento promovido pelo Governo do Estado tem circulado por diversas cidades goianas e agora chega em Anápolis

Samuel Leão - 08 de dezembro de 2023

Natal do Bem chega à Anápolis neste sábado (09). (Foto: Divulgação)

Neste sábado (09), os anapolinos terão mais uma razão para sentirem a paz e esperança que acompanham o espírito natalino. Isso porque o Ginásio Internacional Newton de Faria irá receber o Natal do Bem.

Promovido pelo Governo do Estado, o evento contará com apresentações de escolas de dança, distribuição de brinquedos e lanches. E, é claro, não poderia faltar a ilustre presença do Papai Noel.

A iniciativa irá distribuir cerca de 5 mil brinquedos para as crianças do município, entre bonecas, carros, bolas de vôlei e kits de cozinha.

Os portões se abrem às 8h, já a entrega dos presentes começa às 9h. Vale ressaltar que serão disponibilizados transportes gratuitos para a população, com 20 pontos de partida pela cidade.

Confira abaixo os pontos de embarque:

1 – ESCOLA BETESDA JARDIM ESPERANÇA

Local: Avenida Divino Pai Eterno, Jardim Esperança

2 – ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSEPHINA SIMÕES

Local: Rua 03, Qd.11, Lts.22/23, Industrial Munir Calixto

3 – ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS BIZINOTTO

Local: Rua 5, Qd. E, S/N, Vila União

4 — ESCOLA MUNICIPAL DR. ANAPOLINO SILVÉRIO DE FARIA

Local: Rua Yago Moreira, S/N, Calixtópolis II

5 — INICIAÇÃO ESPORTIVA — AMOR AO PRÓXIMO

Local 1ª Parada: Rua Ilma Tibúrcio Braga, Qd. 33, Lt 01, Vivian Parque com a Rua Anápolis F.C., (sentido Av. Brasil Sul)

Local 2ª Parada: Vila Esperança – Rua da Liberdade, em frente a quadra da praça

6 — ESTAÇÃO DO ESPORTE — POLOCENTRO 2ª ETAPA

Local 1ª PARADA: Polocentro – Rua Antônio Joaquim Gomes, Qd. 45 (Rua Cantor Sinhozinho com a Rua Anápolis F.C., sentido Av. Brasil Sul)

Local 2ª PARADA: Vila Esperança – Rua da Liberdade, em frente a quadra da praça

7 — INTEGRAÇÃO – NACRI

Local: Rua Bela Vista, Qd. 20, Novo Paraíso

8 — CMEI IDELFONSO LIMIRIO

Local: Rua Delta, S/N, Summerville

9 — PRAÇA CEU DO ALVORADA

Local: Praça Sol Nascente, na Rua Varig, Jardim Alvorada

10 — ESTAÇÃO DO ESPORTE – ADRIANA PARQUE

Local: Rua Lucivanda, Quadra 47 Lt. 05, Adriana Parque

11 — ESCOLA MUNICIPAL JAHIR RIBEIRO GUIMARÃES

Local: Av. Senador Ricardo Paranhos, Jardim Guanabara

12 — NÚCLEO CRIAR E TOCAR – JARDIM PROMISSÃO / ESCOLA MUNICIPAL DR ADAHYL LOURENÇO DIAS (SANTOS DUMONT)

Local 1ª PARADA: Jardim Promissão – Rua Paraíba, Qd. 16 Lt 04

Local 2ª PARADA: Santos Dumont – Av. Vilmar Adair Gomes, S/N

13 — CMEI PROFESSORA DALVA MARIA DIAS TRINDADE

Local: Av. Ayrton Senna esquina com a Av. Jornalista Eurípedes Gomes de Melo, Qd.01 Lt. A/E, Filostro Machado

14 — CMEI JORGE AMADO

Local: Avenida Perimetral, S/N, Residencial das Flores

15 — ESTAÇÃO DO ESPORTE – LAPA

Local: Chácara Recanto da Lapa, Rua Guarujá, 10, Bairro da Lapa

16 – ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA GEBRIM

Local: Rua B, S/N, Vila São Joaquim

17 — CMEI ANITA MALFATTI

Local: Rua Lilian 306, Adriana Parque

18 — CMEI DESEMBARGADOR AIR BORGES

Local: Av. do Estado, Vila Norte

19 — CMEI MÁRIO QUINTANA

Local: Rua 5, S/N, Setor Sul

20 — ESCOLA PRESBITERIANA FILADÉLFIA

Local: Rua Operário José Miranda, Jardim Bom Clima