Saneago é multada por infrações ambientais em Anápolis

Decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (07)

Samuel Leão - 08 de dezembro de 2023

Instalações da Saneago. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

A Prefeitura de Anápolis decidiu multar a Saneago por uma infração ambiental, cometida no bairro Vila Formosa.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (07), e sinaliza a necessidade do pagamento de R$ 5 mil.

Ainda foram dados cinco dias úteis para a quitação do valor, a contar a partir da data de ciência da decisão.

O caso, porém, não foi especificado ou detalhado – constando apenas que a infração seria referente à Lei n.º 2.666 – Art. 113, instaurada em 1999.

Em uma consulta ao artigo, descobre-se que a prática pode ser referente a uma pluralidade de itens proibidos pelo código.

Dentre eles, os plausíveis são: lançamento de esgoto em corpos d’água, utilização de metais pesados em processos que possam resultar na contaminação do ambiente natural, a disposição de resíduos perigosos sem os devidos tratamentos e o uso ou transporte de medicamentos, agrotóxicos, produtos químicos ou semelhantes – cujo emprego seja proibido no território nacional.

O Portal 6 buscou contato com a Agência Reguladora Municipal (ARM), a fim de saber mais detalhes sobre a punição à Saneago, porém, foi sinalizado que a demanda poderia ser atendida apenas pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Anápolis.

Essa, por sua vez, não respondeu os questionamentos da reportagem.