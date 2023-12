6 coisas bobas que os homens amam nas mulheres e muitas não fazem ideia

São os detalhes do dia a dia que deixam eles encantados por elas

Anna Júlia Steckelberg - 09 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/ Fram Alves_unhas/YouTube)

Quando estão ao lado de uma mulher, os homens costumam reparar certas coisas que podem, facilmente, serem ditas como besteiras, mas é muito marcante para eles.

O que acontece é que eles ficam admirados ao se depararem com certas manias e características predominantes entre as mulheres, que, dificilmente não vemos no mundo masculino.

6 coisas bobas que os homens amam nas mulheres e muitas não fazem ideia:

1. Delicadeza

Isso deixa qualquer um fascinado!

Eles ficam completamente encantados ao verem as mulheres esbanjando delicadeza, como ao espirrar, tocar a pele, comer e manusear alguns utensílios.

2. Um pouco de desatenção

Aquele jeitinho meio desastrado também deixando eles todos bobinhos de apaixonados.

Sabe quando a mulher sai batendo em todos os cantos da casa ou até derrubando coisas sem parar?

Pois bem, eles acham isso fofo.

3. Ficarem na dúvida quando precisam tomar uma decisão

Pode parecer besteira, mas isso também deixa eles encantados!

A mulher que sempre fica com dúvida ao pedir uma comida no restaurante ou ao escolher uma roupa, deixam eles apaixonadinhos, porque eles notam uma sinceridade nessas dúvidas.

4. Quando pedem a opinião deles

Outra coisa que eles amam nas mulheres é quando elas validam muito a opinião deles.

Por exemplo, na hora de escolher a cor do esmalte das unhas, look para uma festa ou o que comprar em uma loja.

5. Empolgação para falar de algo

A euforia delas ao falar de algum assunto que gostam muito também os deixam apaixonadinhos.

Eles notam nessas horas um brilho no olhar delas, um encanto por aquela pauta e felicidade genuína ao falar daquilo.

6. Jeito de se cuidar

Por fim, acredite: os homens adoram ver as mulheres se arrumando, fazendo skincare, se maquiando ou ajeitando o cabelo.

Ver elas se esforçando na frente do espelho causa uma explosão de sensações e admiração.

