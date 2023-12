6 sobrenomes que no passado só tinham quem possuía muito dinheiro

Antigamente, alguns título eram símbolos de prestígio e riqueza

Ruan Monyel - 09 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

No Brasil, ao longo de sua história, os sobrenomes muitas vezes refletiam não apenas a ascendência de uma pessoa, mas também significava que aquela família, no passado, tinha muito dinheiro.

Antigamente, alguns títulos eram símbolos de prestígio e riqueza, cuja aqueles que os possuíam eram respeitados por todos.

É importante notar que com o passar tempo, o país evoluiu socialmente, culturalmente e tecnologicamente, a partir disso, tais associações deixaram de existir se tornado banais. Quer saber se no passado você seria rico? Leia e descubra.

1. Pereira

A nomenclatura sempre foi comum no Brasil, mas antigamente ela tinha uma conotação de distinção na sociedade.

Pereira era muitas vezes associado a famílias de posses, designado como um sobrenome de prestígio reservado à elite econômica.

2. Mendonça

Um nome não tão popular, que foi muito conhecido após a ascensão da Rainha do sertanejo, Marilia Mendonça.

Esse sobrenome surgiu em uma linhagem nobre, contribuindo para a percepção de status elevado na sociedade do passado.

3. Oliveira

Oliveira, associado à árvore de mesmo nome, simboliza prosperidade, força e riqueza.

Devido ao forte significado, a nomenclatura antigamente era símbolo de respeito e muito dinheiro.

4. Cunha

O nome Cunha era frequentemente encontrado entre as classes mais altas da sociedade, indicando lares bem afortunados.

Evocando uma herança nobre, indicando que essas famílias não apenas tinham recursos financeiros, mas também uma linhagem de nobreza.

5. Castro

Ser membro da família Castro, automaticamente te associava a fortes raízes históricas e nobres.

O nome Castro era usado como um selo de distinção entre as elites da época.

6. Lima Barreto

Fechando a lista, um sobrenome composto, Lima indicava uma linhagem de origem abundante e famílias que possuíam muitos bens.

A combinação com Barreto, sugeria uma ligação com terras e propriedades, solidificando a associação com a riqueza e a prosperidade.

