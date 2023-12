Alguém do passado vai chegar para mudar a vida das pessoas de 3 signos

Gabriella Licia - 09 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Pexels/Vlad Chețan)

O Mercúrio Retrógrado se inicia nesta quarta-feira (13) e, com ele, alguém do passado vai chegar para mudar a vida de muitos signos por aí. É bom estar atento com os sinais.

O fenômeno acontecerá na casa de Capricórnio, então outras áreas poderão ser abaladas também. A confusão mental típica deste cenário não deixará ninguém em paz.

É fundamental deixar para tomar decisões sérias após o período de retrogradação. Seja mais atencioso com os detalhes.

Agora, se quer saber quais serão os signos mais afetados com isso e que devem ficar mais espertos, confira a lista abaixo e as dicas do horóscopo. (Leia com Sol, ascendente e Mercúrio).

Alguém do passado vai chegar para mudar a vida das pessoas de 3 signos:

1. Áries

Os arianos podem sentir um impacto forte nas próximas semanas. Muitas dúvidas poderão deixar esses nativos um tanto perdidos. E, para piorar, alguém de muita relevância no passado poderá retornar com novas propostas – não necessariamente românticas.

É bom avaliar o quanto essa pessoa merece estar na sua vida. Isso porque, se ela tiver sido muito nociva, não há razões para abrir as portas. Seja cuidadoso consigo mesmo neste período. Foque somente no necessário.

2. Sagitário

Os sagitarianos, diferentemente dos arianos, não receberão alguém ruim, mas sim uma pessoa importantíssima retornando para acertar todas as pendências e devolver o sorriso.

O que aconteceu no passado foi importantíssimo para chegarem onde estão neste momento. Esse reencontro pode ser muito proveitoso. Curta todos os momentos e não deixe as oportunidades escaparem.

3. Capricórnio

Por fim, os capricornianos devem estar com os olhos abertos o tempo todo. Serão dias intensos, confusos e, quando essa pessoa do passado aparecer, tudo poderá ficar ainda mais agitado.

No entanto, se acalmem! Apesar da intensidade, ainda sim serão dias bons. Alguns sentimentos que estavam adormecidos há tempos vão ser descongelados.

Vai ser importantíssimo ouvir o que essa pessoa tem a dizer, perdoar o necessário e viver o que o universo tem preparado para vocês (seja juntos ou não).

