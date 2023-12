Empresa inaugura maior linha de viagem em Goiás com preços promocionais a partir de R$ 19,99

Rota será a maior da empresa de tecnologia em transporte coletivo, que atua em 42 países

Maria Luiza Valeriano - 09 de dezembro de 2023

Passagens estarão disponíveis até o dia 15 de dezembro (Foto: Divulgação)

Goianos poderão embarcar em uma nova rota em direção ao Nordeste, um dos destinos mais visados em época de verão, gastando menos de R$ 20. O preço promocional celebra a ampliação da atuação da FlixBus Brasil no Centro-Oeste.

A empresa de tecnologia em transporte coletivo administrada pela Flix iniciou uma fase de expansão que interliga o Centro-Oeste ao Nordeste. Operada pela Catedral, as passagens da nova rota custam a partir de R$ 19,99.

O trecho contemplado liga Goiânia a Natal e se estende por quase 3 mil quilômetros – uma viagem de 53 horas. Trata-se do maior tempo de viagem comercializada pela Flix entre os 42 países em que atua.

Disponíveis do dia 05 a 15 de dezembro, interessados podem adquirir bilhetes promocionais pelo site ou aplicativo da empresa.

“Nessa terceira fase da nossa expansão, a FlixBus amplia a atuação em regiões muito importantes, interligando o Centro-Oeste ao Nordeste, passando por várias cidades”.

“Estamos felizes de entregar as novas linhas aos nossos usuários e fomentar, cada vez mais, a democratização do transporte rodoviário. Esse novo passo gera mais conexão entre as pessoas, movimenta o turismo regional, sem falar na geração de emprego e renda”, afirmou o CEO da FlixBus Brasil, Edson Lopes.

Assim, a rota começa em Goiânia e passa por Anápolis, Taguatinga (DF), Brasília (DF), Formosa, Alvorada do Norte, Luís Eduardo Magalhães (BA), Barreiras (BA), Ibotirama (BA), Seabra (BA), Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL) Recife (PE), João Pessoa (PB), finalizando em Natal (RN).