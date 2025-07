Motociclista é encaminhado ao Hugo em estado grave após acidente em Aparecida de Goiânia

Motorista que causou colisão foi preso pela Polícia Militar momentos depois

Thiago Alonso - 11 de julho de 2025

Motocicleta ficou destruído após acidente grave. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 48 anos, foi preso após causar um seríssimo acidente de trânsito, nesta sexta-feira (11), o qual deixou um motociclista em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

O acidente, que deixou a motocicleta destruída, foi registrado na Avenida Brasil, localizada no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

A vítima transitava pela via quando o condutor do Fiat Strada entrou na contramão, causando uma grave colisão. A motocicleta chegou a pegar fogo após a batida.

Equipes do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao local, onde encontraram o piloto em situação delicada, o encaminhando ao Hugo. A passageira que estava na garupa, no entanto, sofreu apenas ferimentos e foi atendida ali mesmo.

O motorista do carro, por sua vez, fugiu do local logo após o acidente, sem prestar socorro às vítimas, retornando somente após guardar o carro em casa.

No local, a Polícia Militar (PM) identificou o suposto autor, que se recusou a realizar o teste do bafômetro. Apesar disso, ele apresentava claros sinais de embriaguez e, por isso, foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi confirmada a presença do álcool.

Dessa forma, ele foi autuado pelos crimes de dirigir embriagado; afastar do local sem prestar socorro às vítimas; e provocar lesão corporal dolosa no trânsito. Ele também foi preso em flagrante, além de receber uma multa no valor de R$ 2.934,70.

