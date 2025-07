Onde assistir final da Copa do Mundo de Clubes em Goiânia

Estabelecimentos da capital se preparam para o confronto Chelsea e Paris Saint-Germain que marca a final do mundial

Thiago Alonso - 11 de julho de 2025

Maverick Steak Bar, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após disputas eletrizantes, a Copa do Mundo de Clubes chega ao final neste domingo (13), com uma partida entre Chelsea e Paris Saint Germain (PSG), que disputaram a tão cobiçada taça.

Com isso, fãs de futebol se preparam para assistir ao jogo que, no Brasil, será transmitido às 16h, sendo que alguns estabelecimentos de Goiânia também fazem a exibição.

Officina Cervejaria

Dentre essas localidades está o Officina Cervejaria, que já vem exibindo as partidas da Copa do Mundo de Clubes desde o dia 11.

Localizado no Setor Bela Vista, o estabelecimento abre normalmente às 11h, seguindo até o horário da disputa e finalizando às 01h — tempo mais que ideal para reunir os amigos para comemorar… ou não.

Barzim

O Barzim Bar e Cozinha, localizado no Passeio das Águas Shopping, na Avenida Perimetral Norte, também realiza a transmissão com áudio do jogo entre Chelsea e PSG e, após o fim da partida, a cantora Bárbara Castilho fará um show com muita música sertaneja.

A unidade do Barzim do Setor Marista também fará a exibição da disputa, mas, por lá, a apresentação final será comandada pela dupla sertaneja Bruno & Giovanni.

Lado Leste Cervejaria

Localizada no Setor Leste Universitário, a Lado Leste Cervejaria também segue a tradição de exibir a Copa do Mundo de Clubes, com uma transmissão também no domingo (13).

O estabelecimento será aberto às 15h, uma hora antes do início da partida — ideal para quem quer começar a se aquecer — e segue durante toda a noite com chopp e cervejas geladas, além de petiscos.

Cinema

O cinema Moviecom, do Buriti Shopping, também realiza a exibição da partida entre os times europeus, dando a oportunidade para os fãs de futebol que querem ter uma experiência digna de final na telona.

Os ingressos custam R$ 34,20 nas versões de meia-entrada e R$ 68,39 para o bilhete inteiro, e incluem presença na sala a partir das 15h30.

Portão 62

Outro bar que já é clássico em transmissões de futebol é o Portão 62, localizado no Setor Marista. Apesar da Copa do Mundo de Clubes se iniciar somente às 16h, o local estará aberto já a partir das 13h.

Durante toda a partida — e antes, ou depois —, a clientela pode aproveitar bebidas como cervejas e drinks, além de um cardápio que inclui pratos variados e petiscos.

Maverick Steak Bar

Por fim, na Vila Redenção, o Maverick Steak Bar promete uma grande festa com a exibição da partida entre Chelsea e Paris Saint Germain, com a abertura já às 15h.

Além do futebol, o estabelecimento ainda vai contar com um arraial, com samba, pagode e forró, assim como promoções de churrasco.

