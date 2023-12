Influencer viraliza ao mostrar detalhes do jatinho particular que usa para curtir férias em Goiânia

Gravação compartilhada no TikTok já conta com mais de 1,4 milhões de visualizações

Gabriella Pinheiro - 09 de dezembro de 2023

Maju Carvalho. (Foto: Reprodução)

Viagem dentro de um jatinho, com direito a compras em lojas de grife e, para finalizar, um almoço em um restaurante de luxo. A sequência de ações é apenas mais um dia na rotina de férias da influenciadora Maju Carvalho.

Moradora de São Paulo (SP), a jovem, de 23 anos, se reveza entre idas e vindas para Goiânia nos períodos de recesso da universidade e compartilha um pouco da rotina nas redes sociais.

Em uma nova gravação publicada na plataforma do TikTok, no domingo (03), a influenciadora mostrou um pouco do retorno para a capital goiana para rever a família. A filmagem já conta com mais de 1,4 milhão de visualizações na plataforma.

Na postagem, Maju aproveita que está sozinha no jatinho para dar detalhes do interior da aeronave e, de quebra, fazer algumas arrumações no local, enquanto toma um café da manhã especial.

Com direito a croissants, doces com pistache e chocolate, a jovem ainda revela um ‘perrengue’ que passou para conseguir comer os alimentos: a falta de talheres e pratos no espaço

“Comprei uns doces diferentes para experimentar, mas eu não me toquei que nesse avião não tem talheres e pratos. No outro avião, que a gente foi para Itália, tem. […] Então eu tive que dar uma leve improvisada no café da manhã”, explica.

Maju ainda oferece uma dica aos seguidores sobre um alimento que não deve ser ingerido quando se está dentro de um jatinho.

“Top coisas para vocês não comerem dentro de um avião: croissant. Gente, que ideia foi essa? Faz a maior bagunça, fica esfarelando. Não rola”, orienta.

Logo em seguida, é mostrado a jovem chegando na capital enquanto é recebida pelo pai, a esposa dele e o cachorro.

Após o encontro, eles deixam alguns dos itens de grife adquiridos pela influenciadora na residência e, juntos, em um carro, vão até um renomado restaurante da capital para almoçar.

“E esse foi o meu dia. Vou compartilhar tudo da minha rotina aqui com vocês”, finaliza.