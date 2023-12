TRT está com vagas de estágio remunerado para 21 cidades de Goiás

Estudantes de direito devem se inscrever até o dia 14 de dezembro por meio do site da CIEE

Maria Luiza Valeriano - 09 de dezembro de 2023

Oportunidade é para atuar no interior goiano (Foto: Divulgação)

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) abriu processo seletivo para estudantes do curso de direito que desejam realizar estágio remunerado em 21 cidades goianas.

A oportunidade é para compor o cadastro reserva das varas de Caldas Novas, Catalão, Ceres, Formosa, Goianésia, Goiás, Goiatuba, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Uruaçu, Valparaíso de Goiás.

O estágio será de 25 horas semanais e contará com uma bolsa-auxílio de R$ 1.100, assim como auxílio-transporte de R$ 8,60 por dia de trabalho, ou R$ 189,20 ao mês.

As inscrições, que se iniciaram no dia 29 de novembro, devem ser feitas até o dia 14 de dezembro por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Vale ressaltar que a prova online é feita no momento do cadastro.

Assim, a lista de selecionados será divulgada em 17 de janeiro de 2024 diretamente no site do CIEE. Então, uma vez convocados, estudantes terão 24 horas para manifestarem interesse.

Mais informações estão disponíveis no edital.