Briga em Anápolis deixa homem inconsciente após golpes de podão; estado é grave

Ataque teria ocorrido após vítima zombar da propriedade do suspeito

Gabriella Pinheiro - 10 de dezembro de 2023

Arma usada por idoso para esfaquear homem, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem foi encaminhado em estado grave até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após se envolver em uma briga com um idoso, de 63 anos, no Jardim Esperança, em Anápolis. O caso aconteceu na tarde deste domingo (10).

A confusão teria sido motivada após a vítima, em uma outra ocasião, zombar da propriedade do suspeito, que também funciona como um bar. Ele também teria causado danos no portão do local há cerca de um mês e pago um total de R$ 300 pelo reparo.

Na ocasião, ao ver o homem passar em frente ao estabelecimento, o idoso então pegou um podão e, logo em seguida, saiu em direção à vítima e desferiu golpes, que atingiram a cabeça e a mão dele.

Mesmo ferido, ele conseguiu adentrar a própria residência, que fica no mesmo quarteirão, onde acabou caindo no chão. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

O homem foi encontrado já inconsciente e foi levado às pressas até o HEANA, onde foi entubado e encaminhado até uma sala de cirurgia.

Em depoimento, o suspeito confessou o crime e afirmou que tinha a intenção de matá-lo, atingindo-o no pescoço.

Ele foi preso e a arma utilizada por ele foi apreendida pela Polícia Civil (PC).