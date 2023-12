Conheça o país da Europa que é acessível, tem belas praias e não exige visto para brasileiros

Composto por quase mil ilhas, destino paradisíaco pode ser uma ótima opção no verão

Gabriella Licia - 10 de dezembro de 2023

País europeu é composto por quase mil ilhas. (Foto: Reprodução/Pexels)

Quando o assunto é viagens para o exterior, já imaginamos uma série de complicações, seja com documentação ou com os altos custos, certo? A boa notícia é que existe um destino perfeito, sem tantas burocracias e com uma beleza singular no continente europeu.

A Croácia é um país que passou a ganhar muita visibilidade para viagens turísticas pelos brasileiros nos últimos anos, por não exigir visto. Localizado no Mar Adriático, ele pertence à Europa Oriental, na Península Balcânica, e é composto por quase 1 mil ilhas.

No verão, as altas temperaturas e o cenário paradisíaco se tornam as atrações para os turistas que buscam praias baratas. Já no inverno, o frio pode ser rigoroso e com bastante neve. Por isso, é fundamental avaliar bem as datas para viagens.

Mas há um detalhe: como não existem voos diretos do Brasil para a Croácia, é possível chegar ao país por meio de rotas alternativas.

Uma opção é voar para uma cidade importante na Europa ou na Ásia que tenha conexões diretas com o Brasil, como Londres, Paris, Roma, Zurique, Frankfurt, Istambul e Doha, e em seguida fazer uma conexão para o destino final na Croácia.

Outra alternativa seria viajar até a Itália e, posteriormente, realizar a travessia do Mar Adriático por barco.

Veja fotos!

Curiosidade

Um fato curioso é que, no país, existe a menor cidade do planeta, reconhecida pelo Guinness World Records.

Hum conta com 28 moradores e apenas duas ruas de construções históricas. O município muito cativante se tornou um ponto de visitação depois de entrar para o livro dos recordes.