Anápolis possui lugar ideal para se conectar com a natureza sem gastar nada

Espaço de 25 mil m² conta com diversas atrações como estufas, jardim japonês, trilhas ecológicas e lago natural

Thiago Alonso - 08 de julho de 2025

Jardim Botânico de Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Quando se fala em conexão com a natureza, muitas pessoas pensam que é necessário viajar para cidades turísticas. Contudo, é possível conhecer paisagens incríveis, com um ambiente próprio para quem quer aproveitar o mundo verde, tudo isso sem sair de Anápolis.

Um dos locais ideais para isso é o Jardim Botânico, um espaço que ultrapassa os 25 mil m² e está localizado no Bairro Jundiaí, no coração do município.

Os fãs da natureza podem visitar o local de terça-feira a domingo. O funcionamento é gratuito, sempre das 08h às 18h.

Apesar disso, é necessário seguir regras, como a proibição de eventos com som alto ou aglomeração de pessoas. Piqueniques são permitidos, mas com limitação máxima de dez participantes.

O comércio de qualquer natureza também está proibido, mas o Jardim Botânico oferece uma série de quiosques às margens do jardim.

O jardim, por sinal, encanta até quem não é entusiasta, chamando atenção juntamente com outras atrações como estufas, jardim japonês, trilhas ecológicas, lago natural e plantas aquáticas.

O espaço ainda conta com estacionamento para deixar os veículos e banheiros públicos. Não é só isso: os visitantes podem retirar mudas de plantas gratuitamente, mediante cadastro de CPF e troca de latinhas de alumínio.

