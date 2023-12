Homem passa mal e é encontrado morto no Lago Corumbá, em Abadiânia

Vítima estava trabalhando em uma obra nas proximidades há quatro dias

Gabriella Pinheiro - 10 de dezembro de 2023

Homem é encontrado morto em lago, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Um trabalhador, de 32 anos, foi encontrado morto vítima de um possível afogamento no Lago Corumbá IV, em Abadiânia. A fatalidade aconteceu na tarde deste domingo (10).

Em depoimento dado à Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que trabalhava com a vítima em uma construção nas proximidades da região há quatro dias.

De acordo com ela, no sábado (09), por volta das 08h, o homem teria chegado no local afirmando que não tinha condições de trabalhar pois estava sentindo dores nas costas e, em seguida, retornou até o acampamento que fica ao lado.

No entanto, em torno das 18h do mesmo dia, a testemunha teria encontrado alguns pertences da vítima, sendo eles uma camiseta do flamengo, um chapéu e um celular, nas margens do lago próximo ao acampamento.

O corpo foi localizado por volta das 12h por alguns populares que estavam no local e colocado às margens do lago. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e esteve no local para a retirada do cadáver.