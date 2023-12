Jovem de Anápolis recebe a polícia em casa após sair de balada e furtar combustível para ir embora

Situação foi captada por câmeras de segurança da boate, por volta das 2h da madrugada

Samuel Leão - 10 de dezembro de 2023

Câmeras flagram suposto furto de combustível na porta de boate, no Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Imagine você estar em casa e, de repente, receber uma visita da Polícia Militar (PM) para averiguar um furto de combustível cometido por você, na noite anterior. Isso aconteceu com um jovem anapolino, que teria cometido o crime ao sair de uma balada no Centro da cidade.

A situação foi captada por câmeras de segurança da boate, por volta das 2h da madrugada. Nelas é possível ver o suspeito, de 18 anos de idade, abrindo o reservatório de combustível de um veículo e depois saindo com um galão.

Em outro ângulo registrado, posteriormente, seria possível vê-lo colocando a gasolina no tanque do próprio carro, de cor branca, estacionado na porta do estabelecimento.

Segundo a denúncia, teriam sido levados cerca de 40 litros de gasolina. Ao ser confrontado pela polícia, o suspeito afirmou não se lembrar de nada da noite, e ainda disse que acredita que alguém poderia ter colocado algo na bebida que ele estava tomando.

Ele foi conduzido, pacificamente, até a Central de Flagrantes de Anápolis, onde o caso foi relatado à Polícia Civi (PC).

As autoridades realizaram entrevistas com o suspeito e os denunciantes, e devem seguir investigado os pormenores do ocorrido para concluir o inquérito.