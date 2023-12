Muitos que assistiram Shrek não perceberam detalhe que está emocionando a internet

Cena aconteceu na primeira edição da saga da DreamWorks e é de arrancar lágrimas

Gabriella Licia - 10 de dezembro de 2023

Giuliana Mafra é conhecida nas redes sociais por compartilhar curiosidades e segredos com os seguidores. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma digital influencer decidiu compartilhar um segredo revelado por trás das cenas do filme Shrek (volume 1), que muitos espectadores podem ter deixado passar despercebido e o caso viralizou na internet.

Giuliana Mafra é conhecida pelos conteúdos a respeito de curiosidades gerais e acumula 1 milhão de seguidores. Nesta ocasião, ela inicia o vídeo dizendo: “eu vou estragar a sua infância. Essa é a teoria mais triste que eu já ouvi na minha vida”.

Em seguida, a jovem mostra a primeira cena em que o personagem Burro se encontra com o protagonista, Shrek. “Quando se conhecem pela primeira vez, o Burro pergunta para o Shrek qual que é o nome dele”, diz a influencer.

“Se vocês prestarem atenção, o Shrek não responde direto qual é o nome dele. Ele pensa e só então diz ‘Shrek’. Quando alguém pergunta o seu nome, normalmente, é a coisa mais fácil do mundo de se responder. Você não vai pensar”, pontua Giuliana.

“Essa teoria diz que o nome dele, na verdade, não é Shrek. Ele só inventou esse nome porque ninguém nunca nem tinha dado um nome para ele e principalmente perguntado para ele qual o seu nome”, continuou.

“Isso demonstra o quão sozinho é o personagem do Shrek e piora porque Shrek vem dessa palavra, em alemão, (Schreck, que significa medo/terror) literalmente significa um monstro. Ou seja, aquela era a primeira vez que alguém se importou com ele o suficiente para perguntar qual era o nome dele e ele só soube responder que era um monstro”, concluiu.

Nos comentários, os internautas ficaram ainda mais comovidos com a história fictícia do personagem, apesar do final feliz.

“E é por isso que ele diz pra Fiona que foi ela quem salvou ele quando ela fala que ele salvou ela. Ele se tornou extremamente feliz com ela”, relembrou uma pessoa.

