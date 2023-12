Em visita a Goiânia, influencer topa desafio de comer hambúrguer de 5 kg e viraliza nas redes sociais

Empreitada contou até com torcida ao vivo e já conta com quase 1 milhão de visualizações

Davi Galvão - 11 de dezembro de 2023

Em desafio, Corbucci encarou um hambúrguer de 5 kg. (Foto: YouTube/Corbucci Eats)

O influencer Ricardo Corbucci, famoso por cumprir diversas promoções do estilo “o máximo que conseguir comer”, viralizou recentemente entre os goianienses após um desafio bastante complicado na capital.

Apesar do evento em si ter ocorrido já há algum tempo, voltou a ficar sob o holofote dos fãs com a publicação de um shorts (vídeo de formato curto no Youtube) no canal CorbucciEats, relembrando o momento tão icônico, que já conta com quase 1 milhão de visualizações.

O estabelecimento da vez foi o “Hamburgueiros”, especializado justamente em burgers gourmets, que no desafio em questão propôs que, quem tivesse coragem bastante, encarasse um lanche de quase 5 kg.

Já acostumado a enfrentar oponentes de peso, Corbucci atraiu uma verdadeira multidão para apoiá-lo durante a empreitada. Antes de começar o desafio, inclusive, comentou o quão especial a cidade era para ele e para a trajetória que percorreu.

Conforme relembrado, Goiânia marcou o primeiro desafio do influencer com hambúrgueres gigantes. À época, em fevereiro de 2017, o lanche tinha sido de “apenas” 3,5 kg.

Dessa vez, foram 2 kg apenas de carne, muito queijo, bacon, alface, tomate e molho, além é claro das grandes fatias de pão, totalizando 4,6 kg.

Após a contagem regressiva da plateia, foi dada a largada. Acompanhado de muita água e com os gritos da plateia, foram necessários 34 minutos para bater o desafio.

O influencer finalizou agradecendo a presença da plateia e despejando elogios sobre a qualidade do lanche do local.