Equatorial desmente “provocação” de Gusttavo Lima sobre problema no fornecimento de energia

Desabafo do artista ocorreu logo antes de iniciar a música "Nota de Repúdio", a qual dedicou para a empresa

Davi Galvão - 11 de dezembro de 2023

Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após uma declaração polêmica do sertanejo Gusttavo Lima, na qual o cantor aproveitou o momento de um show para criticar a Equatorial Energia – que distribui o serviço em Goiás – alegando que a empresa havia cortado a luz da residência dele e, mesmo pagando, levou dias até que o serviço fosse restabelecido, a concessionária se pronunciou diante das acusações.

Em nota, a empresa afirmou que não cortou o fornecimento de energia na unidade consumidora do cantor e que tampouco há em registro que a residência do “Embaixador” tenha ficado 10 dias sem luz.

Confira a nota na íntegra:

A Equatorial Goiás esclarece que não cortou a energia na unidade consumidora do cantor Gusttavo Lima e que não tem registro no sistema de que a residência tenha ficado 10 dias ininterruptos sem o fornecimento. A concessionária mantém um diálogo aberto e transparente com a equipe do cantor e está à disposição para tratar sobre este tema, assim como faz para orientar todos os seus clientes pelo estado.

Relembre

O desabafo do artista ocorreu no Rio de Janeiro, durante uma apresentação da turnê ‘Embaixador In”, nesta sexta-feira (08).

Antes de começar a música “Nota de Repúdio”, o cantor utilizou o palco justamente para expressar o descontentamento com a Equatorial, a qual ele acusou até mesmo de cortar a energia na casa dele.

“Chegou uma conta inesperada e mesmo eu pagando, demoraram dez dias para religar a energia”, disse antes de cantar a canção e a dedicar para a Equatorial Energia.