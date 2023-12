Aviso geral para todos que precisam pagar conta de água em Goiás

Saneago está oferecendo para a população até 95% de desconto sobre valor de multa, juros e atualização monetária

Augusto Araújo - 12 de dezembro de 2023

Fatura mensal da Saneago. (Foto: Reprodução)

Os goianos interessados em renegociar dívidas com a Saneago terão até a próxima sexta-feira (15) para participar do programa Sanear 2023.

A iniciativa é voltada para as pessoas com débitos em aberto até 2022, que estejam relacionados à prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

A empresa está oferecendo desconto de até 95% sobre os valores de multa, juros e atualização monetária, para pagamentos feitos à vista (variando conforme a situação do débito).

Já no caso de pagamento parcelado, o desconto é progressivo e varia de 55% a 80%. É possível parcelar o valor em até 60 vezes.

Se a pessoa devedora for o titular atual da conta, deve procurar o atendimento presencial levando documentos pessoais (CPF, RG) e comprovante de endereço.

Caso a conta não tenha registro de titularidade, o interessado deverá apresentar, além dos documentos pessoais, documentos que comprovem posse ou propriedade do imóvel (escritura, termo de posse, recibo ou contrato).

As negociações podem ser feitas nas agências da Saneago em todo o estado ou nas unidades de Vapt Vupt. Neste caso, é necessário agendamento prévio por meio do site oficial do serviço de atendimento.

Clientes particulares com dívidas de até R$ 2 mil, e que sejam os titulares das contas, também podem negociar via Central de Relacionamento, por meio do número 0800 645 0115.

Já para débitos judicializados, a verificação compete à unidade jurídica, que analisa caso a caso.