Casal divide volante do carro durante discussão e causa acidente na BR-153

Condutora foi submetida a teste do bafômetro e teve resultado negativo

Gabriella Pinheiro - 12 de dezembro de 2023

Briga entre casal termina em acidente na BR-153. (Foto: Divulgação/ PRF)

Uma briga entre um casal dentro de um carro terminou em acidente na madrugada desta terça-feira (12). O caso aconteceu na BR-153, em Santa Tereza de Goiás.

A colisão ocorreu na altura do km 111 no momento em que o homem, de 25 anos, e a mulher, de 24, trafegavam em um VW Crossfox, sentido Goiânia-Peixes (TO).

Em um dado momento, a dupla deu início a uma discussão. Em seguida, a motorista e o companheiro começaram a dividir o volante do carro.

Devido a atitude, o automóvel acabou caindo em uma valeta. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e esteve no local.

Tanto a condutora quanto o parceiro não sofreram ferimentos. A mulher foi submetida ao teste do bafômetro e teve resultado negativo.

Os dois envolvidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes.