Pai é preso suspeito de espancar e matar filha com golpes de cinto

Familiares disseram aos investigadores que homem tinha comportamento aparentemente tranquilo

Folhapress - 12 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de matar a própria filha, de 8 anos, com golpes de cinto.

O homem disse ter espancado a filha para “corrigi-la” após problemas na escola, segundo informações da polícia.

Perícia constatou que a menina tinha várias lesões pelo corpo em decorrência das agressões sofridas. As áreas mais atingidas foram o tórax, os braços e a face. O cinto usado no espancamento foi apreendido.

Os familiares disseram aos investigadores que o suspeito, de 30 anos, tinha um comportamento aparentemente tranquilo. Não há relatos de agressões anteriores cometidas por ele contra a criança.

A família é natural do Benin, na África, mas a menina nasceu no Brasil -atualmente, eles moravam em Niterói. O suspeito, detido nesta terça-feira (12), vai responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, praticado por meio de tortura e contra menor de 14 anos. Se condenado, ele pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.