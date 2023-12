Provável perda de mandato de Fred Rodrigues desanima bolsonaristas em Goiás

Parlamentar foi um dos campeões de votos do último pleito à Alego

Pedro Hara - 12 de dezembro de 2023

Gustavo Gayer e Fred Rodrigues são aliados de primeira hora. (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

O núcleo duro do bolsonarismo goiano ainda não engoliu o voto do ministro Nunes Marques a favor da perda do mandato do deputado estadual Fred Rodrigues (DC).

O término do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está previsto para próxima sexta-feira (15). Reservadamente, aliados do conservador admitem a irreversibilidade do caso.

O parlamentar foi um dos campeões de votos do último pleito, mas teve a eleição contestada por conta do indeferimento do registro de candidatura e perda de prazo de contestação.

Por enquanto, ainda não se sabe como o grupo de Fred, que tem o deputado federal e pré-candidato a prefeito de Goiânia, Gustavo Gayer (PL), como liderança mais expressiva, irá se manifestar.

Na Alego, no entanto, já há quem prepare as boas-vindas a Cristóvão Tormin (Patriota).

O ex-prefeito de Luziânia, que é o autor do pedido contra Fred na Justiça Eleitoral, deve ser o principal beneficiário da recontagem dos votos.

Wilder Morais tem novo motivo para comemorar

Ministros do Tribunal Regional Eleitoral decidiram absolver, por unanimidade, o senador Wilder Morais (PL) da acusação de abuso de poder político.

A ação contra o parlamentar apontava que ele teria se beneficiado com a venda da “Picanha Mito”, no dia do primeiro turno em 2022.

Márcio Corrêa devolve cadeira na Câmara com expectativa de voltar em breve

Após assumir o mandato de deputado federal com a licença de Célio Silveira (MDB), Márcio Corrêa (MDB) ainda pode voltar à Câmara Federal em breve.

Durante os meses em que ficou no Congresso, o emedebista buscou não passar despercebido e estreitou laços com o bloco bolsonarista da Casa.

Ganhou mais seguidores nas redes sociais com os posicionamentos contra o Governo Lula (PT) e chamou atenção do PL goiano, que passou a corteja-lo nos bastidores para assumir o partido em Anápolis.

Estagiários da Alego ganharão 50% a mais de bolsa-salário

Após a Rápidas divulgar a retaliação de um deputado que demitiu um estagiário do gabinete por pedir aumento de salário, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), anunciou reajuste de 50% no valor da bolsa paga aos estudantes que atuam na Casa.

A recontratação do garoto, por outro gabinete, ainda é uma incógnita.

Para quem não acompanhou a história, ela foi contada na edição da última segunda-feira (11).

Hugol fica na 2º colocação em prêmio nacional

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) ficou em segundo lugar no prêmio CriAção SUS 2023.

Indicado na categoria Atenção Hospitalar Exclusivo SUS, a unidade se destacou pela implementação da checagem beira-leito eletrônica.

O procedimento garante maior segurança em transfusões.

Henrique e Juliano são os artistas mais ouvidos de Goiás em 2023

Levantamento divulgado pelo Spotify aponta que a dupla Henrique e Juliano são os artistas mais ouvidos em Goiás em 2023.

Os irmãos também lideram o ranking no Acre, Distrito Federal e Tocantins, onde nasceram. Ana Castela foi quem acumulou mais primeiros lugares, sendo a mais ouvida em oito estados.

A surpresa da lista é a cantora Taylor Swift, que ocupou o topo do ranking em Sergipe.

Nota 10

Para o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio. Ele é finalista do prêmio de melhor árbitro masculino do mundo dado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

Único representante do Brasil na lista, Wilton concorre com outros 24 nomes da Europa, África, Ásia, América do Sul, Central e do Norte.

Nota Zero

Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis. A pasta segue segurando o complemento do piso dos profissionais da enfermagem enviado na conta da Prefeitura pelo Governo Federal.