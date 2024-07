Câmara de Anápolis pagará mais de R$ 1 milhão de aluguel para manter atual sede do Legislativo

Contrato de locação firmado com a empresa dona do imóvel tem duração de 1 ano

Pedro Hara - 16 de julho de 2024

Fachada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A aditivação do contrato entre a Câmara de Anápolis e a empresa dona do imóvel onde hoje funciona a sede do Legislativo foi publicada na última edição do Diário Oficial do Município.

Com duração de um ano, o valor total do acordo é de R$ 1.224.708,96. Mensalmente o aluguel pago será de R$ 102.059,08, um aumento de pouco mais de R$ 3 mil em relação ao último convênio.

Vale lembrar quer a nova sede da Câmara de Anápolis está sendo construída no Residencial Cerejeiras, na região Leste, e deverá custar mais de R$ 40 milhões aos cofres públicos. A previsão é de que o prédio seja entregue nos próximos seis meses.