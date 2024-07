Depois dos dias de descanso no Araguaia, eleição municipal volta a tirar o sossego de Roberto Naves

Pré-candidata do prefeito, Eerizânia Freitas segue estagnada mesmo após visita do governador e pressão em pastores

Pedro Hara - 16 de julho de 2024

Casal Naves e Eerizânia. (Foto: Reprodução)

Na semana em que Roberto Naves (Republicanos) retorna ao batente, a segunda-feira (15) em Anápolis deu um choque de realidade no prefeito, que deixou a cidade em clima de festa após oficializar a pré-candidatura de Eerizânia Freitas (UB) e lançar um livro de quase 200 páginas para ser distribuído gratuitamente (fala-se em 10 mil exemplares), enaltecendo a própria gestão.

Passado o período de descanso nas águas do Rio Araguaia, o quadro eleitoral desfavorável para Eerizânia voltou a tirar o sossego de Roberto. O atual mandatário imaginava que bastaria a presença do governador Ronaldo Caiado (UB) e uma reunião com pastores, no início do mês, para que a ex-secretária, por gravidade, passasse a colher bons resultados nas pesquisas de intenção de voto.

Nesta semana, com a previsão de muitos levantamentos publicados, o primeiro deles, divulgado ontem, mostrou Eerizânia estacionada dentro da margem de erro, longe dos dois dígitos. A pré-campanha da ex-secretária apelou para as vias jurídicas a fim de barrar a publicação dos primeiros números, mas foi em vão.

Em outra frente, o núcleo duro da gestão Roberto avalia como explorar a imagem da ex-secretária durante o Arraiana sem fortes embates com a Justiça Eleitoral. Um grupo ligado ao prefeito já começa um trabalho de guerrilha, preparando materiais contra adversários para circulação no WhatsApp. Há expectativas de que, ainda nesta semana, venha a público algum estudo que coloque Eerizânia em condições competitivas, destoando dos outros levantamentos. Mas nada disso garante mudança abrupta na tendência eleitoral.

As convenções partidárias, que vão do dia 20 de julho a 05 de agosto, funcionarão como uma catraca para confirmar somente os projetos eleitorais com potencial. Restam menos de três semanas e o pouco tempo, que já parece exíguo para reviravoltas, foi desperdiçado ainda mais com a temporada de férias de Roberto, que pode ter custado a última chance para virar o jogo da sucessão.