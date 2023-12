Aposta goiana leva prêmio de R$ 300 mil da Lotofácil; veja de onde

Valor acumulado total era de R$ 1,7 milhão; sorteio foi realizado nesta segunda-feira (11)

Samuel Leão - 13 de dezembro de 2023

Aposta na Lotofácil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um goiano, do interior do estado, levou para casa uma bolada no sorteio da Lotofácil 2976, realizado nesta segunda-feira (11) pela Caixa Econômica Federal.

O sortudo da vez é de Luziânia e fez a aposta na casa lotérica Central da Sorte. Ao todo, foram acertados 15 números em um jogo simples, garantindo o prêmio de R$ 343.322,10.

Com o pote total acumulado em R$ 1,7 milhão, foram sorteados os números 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24. No total, quatro pessoas fizeram 15 números e levaram as três centenas de milhar para casa.

Para apostar na Lotofácil, é necessário escolher de 15 a 20 números de um total de 25, sendo que o valor do jogo muda de acordo com a quantidade selecionada. Vale ressaltar que o jogador pode escolher ter a aposta sorteada aleatoriamente pelo sistema.

Além disso, é preciso ter acima de 18 anos e fazer o jogo em uma agência lotérica ou então pela internet, no site Caixa Econômica.

Como a Lotofácil é sorteada de segunda-feira a sábado, às 20h. O horário limite para apostar é às 19h.