Bezerro é flagrado ‘pegando carona’ em porta-malas de carro no interior de Goiás

Apesar de situação inusitada, motorista não foi multado, já que o animal não estava mais no veículo quando a PM abordou

Augusto Araújo - 13 de dezembro de 2023

Bezerro foi flagrado no porta-malas de carro, em Catalão. (Foto: Reprodução)

Um vídeo está chamando a atenção nas redes sociais em Goiás, após viralizar imagens de um bezerro sendo transportado no porta-malas de um carro.

O caso teria ocorrido em Catalão, cidade na região da divisa com o estado de Minas Gerais (MG), na noite desta segunda-feira (12).

Na publicação, é possível ver o animal de pé, dentro do Fiat Uno, enquanto o veículo atravessa a Avenida JK.

À TV Anhanguera, o autor das imagens, Fernando Rosa do Nascimento, afirmou que haviam ainda quatro pessoas dentro do automóvel, além do bezerro.

Segundo a Polícia Militar (PM) local, a suspeita inicial era de que o caso poderia se tratar de furto de gado ou de carro.

No entanto, à emissora de TV, o capitão Lenine Monteiro Branquinho afirmou que o animal foi adquirido por meio de uma compra legal e que o automóvel estava regularizado.

O policial destacou também que, como a abordagem foi realizada na manhã desta terça-feira (12), o bezerro já não estava mais dentro do carro.

Dessa forma, não foi possível flagrar o transporte irregular e o motorista não foi multado.