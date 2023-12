Dominguinhos convoca sessão extraordinária para votar 10 projetos de lei

Antes do chamado, presidente já havia encerrado os trabalhos na Casa em 2023

Pedro Hara - 13 de dezembro de 2023

Plenário da Câmara de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PV) convocou uma sessão extraordinária para esta quinta-feira (14), às 10h.

Antes deste chamado, Dominguinhos havia anunciado que a sessão desta quarta-feira (13) tinha sido a última da Casa em 2023.

Serão votados 10 projetos de lei. Nove deles foram enviados à Câmara pelo Executivo e um proposto pelo presidente.

A matéria de Dominguinhos é para dar o nome do pai do governador Ronaldo Caiado (UB) a ponte estaiada que está sendo construída no Polocentro.

Dos projetos do Executivo, o que mais chama a atenção é o que diminui o recesso escolar dos servidores das unidades de ensino da rede municipal de educação.