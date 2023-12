Esta é a forma correta de enviar o currículo por e-mail (aumenta suas chances de conseguir a vaga)

Existem alguns cuidados e dicas que devem ser seguidos cautelosamente. Então preste bastante atenção!

Magno Oliver - 13 de dezembro de 2023

Um bom emprego ou uma promoção de cargo poderá chegar a qualquer momento. (Foto: Reprodução)

Buscar uma vaga de trabalho não é tarefa fácil, principalmente em tempos de grande taxa de desemprego no país.

E ao enviar um currículo por e-mail, por exemplo, é crucial garantir uma apresentação profissional e organizada, assim como se estivesse numa entrevista presencial.

Inicie com uma saudação formal, anexe o currículo em formato PDF e inclua uma breve mensagem de introdução destacando suas habilidades.

Além disso, não esqueça de mencionar a vaga específica à qual está se candidatando e explique resumidamente seu interesse na posição. Nada de ficar enrolando, um recrutador não tem tempo.

Finalize a mensagem agradecendo pela consideração e ofereça informações de contato para facilitar a resposta. Essa abordagem cuidadosa aumenta muito suas chances de impressionar os recrutadores.

Estrutura de envio por e-mail:

Para:

Cc/Cco:

Assunto: Processo Seletivo – Nome da Vaga

Olá (Nome do recrutador responsável),

Tudo bem?

Me chamo Fulano de tal e tenho interesse em participar do processo seletivo para a vaga de (nome da vaga pretendida).

De acordo com minhas experiências em (insira o que você tem em comum com a vaga) e meus conhecimentos em (insira o que você tem em comum com o desempenho da função), acredito ter as competências necessárias para a posição.

Envio meu currículo para análise e me coloco à disposição para conversamos por vídeo ou de modo presencial, como preferir.

Atenciosamente,

Fulano de tal

(Anexe o documento contendo, no máximo, 2 páginas)