Fantástica Fábrica do Papai Noel chega a Goiânia no próximo domingo (17)

Apresentação mistura personagens de diversos universos para agradar tanto os pais quanto a criançada

Augusto Araújo - 13 de dezembro de 2023

Espetáculo “A Fantástica Fábrica do Papai Noel” chega a Goiânia. (Foto: Divulgação)

No próximo domingo (17), Goiânia irá receber o espetáculo A Fantástica Fábrica do Papai Noel, no teatro Rio Vermelho, localizado no Setor Central.

A atração é voltada tanto para crianças quanto para os adultos, contando com a participação de 13 atores-cantores, que interpretam mais de 20 personagens e cantam músicas natalinas.

A apresentação traz uma história retratando como a fábrica do Papai Noel funciona, incluindo a presença de duendes brincando, dançando e cantando, enquanto preparam os brinquedos para serem distribuídos na noite de Natal.

Outros personagens de outros universos também marcarão presença no espetáculo, como a Cinderela, Branca de Neve, Elsa, Olaf, Buzz Lightyear, Woddy, Batman e Homem-Aranha.

O preço dos ingressos varia de R$ 50 até R$ 180, conforme o setor escolhido e valor de meia entrada. Eles podem ser adquiridos por meio da plataforma Guichê Web.

O espetáculo está previsto para começar às 15h30. Vale destacar que os artistas selecionados já participaram de musicais como Mamonas, O Fantasma da Ópera, A Bela e a Fera, Castelo Rá-Tim-Bum, dentre outros.