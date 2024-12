Ex-secretário de Saúde de Goiânia e auxiliares de primeira hora são soltos da prisão

Crise instalada na pasta tem como fato mais recente pedido de intervenção estadual feito pelo Ministério Público

Paulo Roberto Belém - 07 de dezembro de 2024

Presos na Operação Comorbidades foram soltos neste sábado 07 (Foto: Divulgação)

Está em liberdade o ex-secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Pollara, bem como o ex-secretário executivo, Quesede Ayres Henrique, e o ex-diretor financeiro da pasta e do Fundo Municipal de Saúde, Bruno Vianna Primo.

Eles foram soltos ainda na madrugada deste sábado (07), após terem sido presos sob suspeita de vantagens indevidas em contratos, violação da ordem cronológica de pagamentos e associação criminosa, no dia 27 de novembro.

No último dia 1°, a Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público de Goiás (MPGO) e havia prorrogado as prisões temporárias dos envolvidos na Operação Comorbidades.

Em nota ao O Popular, a defesa de Pollara informou que “está certa de que irá conseguir comprovar a inocência de seu cliente que, neste momento, tem como foco principal buscar assistência médica para tratar de um câncer no rim, detectado durante a internação hospitalar nesta semana.

Crise

A saúde de Goiânia passa por uma verdadeira crise. A partir das prisões e saída imediata dos agentes que estavam presos, a secretária interina da SMS Cynara Mathias pediu desligamento após seis dias apenas no cargo.

Um novo secretário assumiu. Pedro Guilherme Gioia de Moraes pegou a pasta há pouco menos de 20 dias para o final da administração do prefeito Rogério Crus (SD), e, mais recente, o Ministério Público pediu intervenção estadual na saúde de Goiânia.