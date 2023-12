Os segredos dos supermercados para fazer você ficar mais tempo lá dentro e comprar mais

Tudo, do início ao fim, está estrategicamente posicionado para te fazer soltar a grana do bolso

Anna Júlia Steckelberg - 13 de dezembro de 2023

(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Você é daqueles que vive reclamando da conta alta nos caixas dos supermercados ao final de suas compras?

Pois bem, isso está relacionado a algo muito além de inflamação ou oscilação nos preços dos produtos.

Não se assuste, mas os mercados querem que você passe mais tempo lá dentro e, consequentemente, enchendo o seu carrinho de produtos, comprando e gastando.

Bom, mas como isso é articulado? Simples: do início ao fim!

Você não deve estar entendendo nada, né? Vem que te explicamos

Os segredos dos supermercados para fazer você ficar mais tempo lá dentro e comprar mais:

Acredite se quiser, mas até a construção do prédio dos mercados foi feito de forma estratégica para te enganar.

Por exemplo, já reparou que os mercados não tem janelas? Se você nunca tinha parado para pensar nisso, saiba que essa era a intenção mesmo!

Estudos comprovam que ambientes fechados nos fazem comprar mais coisas, já que perdemos a noção de tempo.

É como se aquele local fechado nos tirassem do restante do mundo e nos deixasse apenas uma coisa à disposição: gastar dinheiro.

Bom e isso vale também para as lojas de departamento e shoppings.

Associado a isso, ainda tem o climinha agradável dentro dos mercados.

O ar-condicionado e as músicas cativantes são mais um plus para te deixar bem à vontade e soltar a grana do bolso.

Para finalizar, outra coisa nos supermercados que te fazem gastar mais está na disposição dos produtos.

Os itens essenciais, como arroz e feijão, ficam nos últimos corredores. Isso te obriga a percorrer por todo local antes de chegar até esses itens.

O mesmo serve também para os panificados, hortaliças e acougue, que também te fazem passar por outras prateleiras antes deles.

Ademais, os caixas abarrotados de produtos não é nada por acaso! Os doces, balinhas e gomas de mascar ficam ali no caixa estrategicamente, já que se tornam irresistíveis.

É como se eles olhassem para o cliente e dissessem: “me leva, é sua última chance”.

Por essa você não esperava, né? Fique de olho na próxima vez que for ao supermercado!

