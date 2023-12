Perfil de Roberto faz propaganda de pão de queijo

”Publi” pode ser visto nos stories de rede social do prefeito de Anápolis em meio a atividades do mandato

Pedro Hara - 13 de dezembro de 2023

Prefeito Roberto Naves durante prestação de contas na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Quem acompanha o perfil do prefeito Roberto Naves (Republicanos) no Facebook viu uma publicação pra lá de inusitada na manhã desta quarta-feira (13): uma propaganda de pão de queijo.

A “publi” na rede social foi postada no stories em meio as atividades do mandato que ele compartilha diariamente com os seguidores.

“Quarta do pão de queijo”, dizia o anúncio no início da manhã desta quarta, referente à promoção de uma marca famosa pela especiaria.

Até o momento da publicação desta nota, o stories já não constava mais no Instagram. Porém, permanece no ar nos stories do Facebook há mais de 03h — tempo suficiente para internautas se divertirem nos comentários. “Agora o prefeito é influencer”, disse um. “Virou garoto propaganda”, comentou outro.