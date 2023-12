6 coisas para falar depois do beijo e deixar a outra pessoa com gostinho de quero mais

Essa é a melhor forma de quebrar o gelo e melhorar o clima depois do encontro de lábios

Anna Júlia Steckelberg - 14 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Leeloo Thefirst/Pexels)

O que você costuma fazer depois do beijo?

Esse momento a sós pode ser um pouco constrangedor para algumas pessoas, ainda mais aqueles pombinhos que não possuem intimidade.

Bom e para não deixar um clima estranho, vale usar alguns artifícios para quebrar o gelo, como dizer certas coisas e estreitar os laços entre vocês.

6 coisas para falar depois do beijo e deixar a outra pessoa com gostinho de quero mais:

1. Não sabia que precisava te beijar, até acontecer

Se você quer usar uma frase com um tom meio engraçado e que quebre de vez o gelo entre vocês, essa aqui é a pedida!

Dizer para o outro que você não sabia que precisava viver aquele momento para sentir as boas sensações que sentiu, pode realmente marcar muito todo o encontro de vocês!

2. Quando te vejo de novo?

Aqui está uma frase muito articulada e que você manda, a queima-roupa, que quer ver a pessoa novamente.

Nas entrelinhas você deixa claro que gostou do beijo e da companhia, já engatilhando tudo para um futuro encontro.

3. Onde aprendeu a fazer essas coisas fantásticas com a boca?

Caso precise de uma frase mais picante, essa é a aposta da vez!

De forma sincera você esquenta a relação de vocês, deixa um elogio no ar e dá uma abertura para um contato mais direto.

4. Vai ser difícil esquecer seus lábios

Em uma pegada mais romântica, essa frase aqui pode ser bem artilheira para flechar logo de uma vez a sua paquera do beijo.

Através dela você fala para o outro como todo aquele momento está sendo marcante.

5. Já estou com saudade de você

Junto com o tópico anterior, diga também que ficará com saudade não só do beijo, como da pessoa também.

A saudade é um sentimento único e pode abrir muitas portas para a relação de vocês.

6. Até onde podemos chegar?

Por último, mas não menos importante, encerramos nossa lista com mais uma frase picante e muy caliente!

Sem dúvidas, perguntar para o outro até onde ele quer ir depois do beijo pode fazer verdadeiramente, uma chama subir e vocês acabarem indo para as quatro paredes.

