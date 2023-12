Cantor gospel Pedro Henrique foi pai dois meses antes de morrer

Muitos fãs estão emocionados nas redes sociais, alegando que criança nasceu mais cedo para conhecer o pai

Folhapress - 14 de dezembro de 2023

Cantor gospel Pedro Henrique e família (Imagem: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor gospel Pedro Henrique havia acabado de virar pai quando morreu nesta quinta-feira (14) em um show em Feira de Santana, na Bahia.

O artista conseguiu realizar o sonho por uma coincidência do destino, já que Zoe, de dois meses, fruto do casamento com Sulian Barreto, nasceu antes da data prevista.

“Nasceu o amor das nossas vidas! 33 semanas e 4 dias. Nossa guerreira! Seja bem-vinda filha, nossa ZOE!”, publicou Pedro no Instagram em 19 de outubro.

Um bebê que nasce com 33 semanas de gestação é considerado prematuro.

Nos comentários, fãs se emocionam e dizem que Zoe nasceu mais cedo para poder conhecer o pai. “Então era por isso que você tinha que vir antes… Para o seu papai te conhecer”, escreveu a seguidora Kamily Prado.

“Zoe nasceu antecipada para ver o papai de perto. Tudo tem propósito”, comentou Jessica Cristina.

Pedro sofreu um infarto fulminante e foi socorrido pela produção, mas faleceu após um ataque cardíaco.