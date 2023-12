Jovem que teve que ir ao hospital nos EUA fica impressionada com valor da conta

Brasileira explicou que passou apenas 08h internada e ficou assustada com o desfecho: "quero meu SUS de volta"

Gabriella Licia - 14 de dezembro de 2023

Maressa é brasileira e se mudou para os EUA. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma jovem moradora dos Estados Unidos da América compartilhou no Instagram quanto custou passar 08h dentro de um hospital para realizar alguns exames e procedimentos. Os internautas ficaram impressionados com o valor final da conta.

Maressa Neitzke Schinaider é brasileira, mas vive em Tampa, na Flórida. Ela explicou que as dívidas passaram a chegar no endereço em que vive com o passar dos dias.

“Vou começar com os exames. US$ 1.162 por uma tomografia (cerca de R$ 5.745), US$ 365 pelo ultrassom (R$ 1.804) e US$ 376 por um outro tipo de ultrassom (R$ 1.859), totalizando US$ 1.903 (uma média de R$ 9.409,5)”, disse.

“A segunda conta foi exame de urina, HIV, dando um total de US$ 252 (cerca de R$ 1.246), os exames de sangue”, continuou.

Neste momento, ela mostra os papéis contendo os valores de cada procedimento. Depois, Maressa sobrepõe a imagem de uma captura de tela do celular, com uma cobrança de US$ 1.499 (R$ 7,4 mil), que até o momento ela não sabe informar sobre o que se trata. No entanto, a dívida consta no hospital.

A brasileira ainda explica que nestes valores não estão incluídos o quarto onde ficou interna, a consulta com a médica especializada, nem mesmo o valor da enfermeira.

“Gente, o detalhe é que eu só fiquei 08h no hospital e temos um total de quase US$ 3,7 mil (R$ 18,2 mil), que com certeza não acabou por aí. Ai, gente eu quero meu SUS (Sistema Único de Saúde) de volta”, finalizou.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com o preço de cada exame. “Meu Deus, o SUS pode até demorar, mas salva”, disse uma pessoa. “Saudade do SUS né, minha filha?”, brincou outra.

Veja!